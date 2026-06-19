قتيل وعدد من الجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

غزة-سانا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس قرب جسر وادي غزة وسط قطاع غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي وجوي استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: “إن إصابتين وصلتا إلى مجمع ناصر الطبي جراء قصف مدفعية الاحتلال، استهدف شارع البيئة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت المصادر: كما أُصيب عدد من المواطنين إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة للاحتلال استهدف منزلاً في محيط مسجد السنة بمنطقة النفق شمال مدينة غزة.

وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في وقت سابق اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في غزة.