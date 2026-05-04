الإمارات ترصد إطلاق أربعة صواريخ كروز من إيران وتتصدّى لثلاثة منها

أرشيفية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الإثنين أنها رصدت إطلاق أربعة صواريخ كروز من إيران باتجاه مناطق مختلفة في البلاد، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت بنجاح مع ثلاثة منها فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الأصوات التي سُمعَت في أجزاء مختلفة من الإمارات هي نتيجة لانخراط أنظمة الدفاع الجوي في التعامل مع التهديدات.

وحثت الوزارة الجمهور على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والالتزام بجميع إجراءات السلامة العامة عند إصدار رسائل الإنذار.

