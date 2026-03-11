وسائط الدفاع الجوي الكويتي تعترض وتدمر أهدافاً معادية اخترقت الأجواء

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، أن منظومات دفاعها الجوي تصدت لأهداف جوية معادية اخترقت أجواء البلاد، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أيّ تهديدات تستهدف أمن واستقرار الكويت.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على منصة إكس، أنّ وسائط الدفاع الجوي رصدت، منذ فجر أمس الثلاثاء حتى منتصف الليل، طائرات مسيرة إيرانية انتهكت الأجواء الكويتية، حيث جرى التعامل معها بنجاح وتدمير أربع منها، فيما سقطت الخامسة خارج منطقة التهديد دون وقوع إصابات.

وأوضح البيان أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة عن عمليات الاعتراض والتدمير لتلك الأهداف، داعياً السكان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها، على أن القوات المسلحة الكويتية في حالة تأهب تام وجاهزية عالية للتصدي لكل ما من شأنه زعزعة أمن البلاد؛ بما يضمن صون سيادتها وحماية مقدراتها الوطنية.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية؛ ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.