“طارئ تقني” يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة

أنقرة-سانا

أجرت الطائرة التي كانت تقلّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هبوطاً اضطرارياً ليل الإثنين في مطار أنقرة خلال رحلتها إلى أرمينيا، بسبب “طارئ تقني” لم تحدد طبيعته.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب رئيس الحكومة الإسبانية قوله: إن “الوفد الإسباني سيُمضي الليلة في أنقرة وسيستأنف غداً رحلته نحو أرمينيا”، من دون الخوض في أي تفاصيل على صلة بطبيعة المشكلة التي طرأت.

وكان مصدر اشترط عدم كشف هويته أفاد وكالة فرانس بأن طائرة سانشيز أجرت هبوطاً اضطرارياً في أنقرة، بسبب “مشكلة تقنية” لم يوضح ماهيتها.

ويتوجّه سانشيز إلى عاصمة أرمينيا يريفان للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية، المنتدى غير الرسمي الذي يجمع مرتين في السنة قادة كل الدول الأوروبية تقريباً، سواء أكانت منضوية في الاتحاد الأوروبي أم لا، باستثناء روسيا وبيلاروس.