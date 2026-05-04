“طارئ تقني” يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة

photo 2026 05 04 02 36 47 "طارئ تقني" يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في أنقرة

أنقرة-سانا

أجرت الطائرة التي كانت تقلّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هبوطاً اضطرارياً ليل الإثنين في مطار أنقرة خلال رحلتها إلى أرمينيا، بسبب “طارئ تقني” لم تحدد طبيعته.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب رئيس الحكومة الإسبانية قوله: إن “الوفد الإسباني سيُمضي الليلة في أنقرة وسيستأنف غداً رحلته نحو أرمينيا”، من دون الخوض في أي تفاصيل على صلة بطبيعة المشكلة التي طرأت.

وكان مصدر اشترط عدم كشف هويته أفاد وكالة فرانس بأن طائرة سانشيز أجرت هبوطاً اضطرارياً في أنقرة، بسبب “مشكلة تقنية” لم يوضح ماهيتها.

ويتوجّه سانشيز إلى عاصمة أرمينيا يريفان للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية، المنتدى غير الرسمي الذي يجمع مرتين في السنة قادة كل الدول الأوروبية تقريباً، سواء أكانت منضوية في الاتحاد الأوروبي أم لا، باستثناء روسيا وبيلاروس.

هجمات مجهولة تستهدف ناقلتي نفط داخل المياه الإقليمية العراقية وإجلاء الطواقم
80 قتيلاً جراء الفيضانات في إثيوبيا
روسيا تؤكد ضمان أمنها بغض النظر عن تمديد معاهدة “ستارت” للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم ضد الإنسانية في غزة
تحذيرات من اضطراب إمدادات وقود الطائرات بسبب الحرب في الشرق الأوسط
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك