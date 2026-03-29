رئيس المجلس الأوروبي يطالب بوقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج فوراً

1352258 1 رئيس المجلس الأوروبي يطالب بوقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج فوراً
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

بروكسل-سانا

جدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الأحد التأكيد على تضامن دول الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً ضرورة وقف هذه الهجمات على الفور.

ونقلت وكالة رويترز عن كوستا قوله: إنه أكد خلال مباحثات هاتفية أجراها اليوم مع ‌رئيس دولة ⁠الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف الاتحاد الأوروبي ⁠إلى جانب الإمارات، التي هي من بين أكثر الدول ⁠تضرراً جراء الغارات الجوية وهجمات الطائرات ⁠المسيرة الإيرانية في المنطقة.

وتشهد دول الخليج العربي ولاسيما الإمارات إضافة إلى بلدان أخرى اعتداءات إيرانية على نحو يومي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية منذ الـ 28 من شباط الماضي.

