رابطة العالم الإسلامي تؤكد دعمها للبحرين في إجراءات حماية أمنها واستقرارها

مكة المكرمة-سانا

أكدت رابطة العالم الإسلامي دعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين في سبيل حماية أمنها واستقرارها، مشددة على رفضها المطلق لأي محاولات تستهدف المساس بسيادتها أو تهديد لحمتها الوطنية.

وذكرت الأمانة العامة للرابطة في بيان لها، اليوم الأحد، أورده موقعها الرسمي، أن الأمين العام للرابطة محمد بن عبد الكريم العيسى جدد تضامن الرابطة التام مع البحرين في الإجراءات السيادية التي تتخذها للتصدي لمحاولات إثارة الفتنة والتدخلات الخارجية، بما يضمن الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وكانت البحرين أعلنت في الـ 27 من الشهر الماضي أنها أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً “جميعهم من أصول غير بحرينية” ممن مجدوا الاعتداءات الإيرانية وتعاطفوا معها، وذلك في إطار الجهود الهادفة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

