الكويت: مؤسسة البترول تعلن تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لها لاعتداء إيراني

1353177 1 الكويت: مؤسسة البترول تعلن تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لها لاعتداء إيراني

الكويت-سانا

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لها في كل من شركة البترول الوطنية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، لاعتداء إيراني بواسطة طائرات مسيرة.

ونقلت وكالة كونا عن المؤسسة قولها: إن الاعتداء أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من تلك المرافق، وأدى إلى خسائر مادية جسيمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضافت: إن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت على الفور تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة بكفاءة عالية، وعملت على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى، مؤكدةً اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين، وتأمين المنشآت، ومتابعة تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم، اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي الواقع بمنطقة الشويخ، جراء اعتداء بمسيرات إيرانية.

قطر تدين استهداف “الدعم السريع” مستشفى في السودان
ترامب يتعهد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة
ملك الأردن يؤكد لغوتيريش ضرورة تكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة
حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في اليابان ترتفع إلى 46 قتيلاً ومئات الجرحى
البحرين تدين تصديق الكنيست الإسرائيلي التمهيدي لضم الضفة الغربية
