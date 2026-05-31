سلطان عمان والرئيس الفرنسي يبحثان جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة

مكالمة هاتفية موقع1 4 سلطان عمان والرئيس الفرنسي يبحثان جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة

مسقط-سانا

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية.

وأكد الجانبان، بحسب وكالة الأنباء العمانية، أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر، ودعم الحلول السلمية للقضايا الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار، وحفظ الأمن في المنطقة.

كما شددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وانسياب حركة التجارة الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحافظ على استقرار الاقتصاد العالمي.

وتناول الاتصال علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عُمان وفرنسا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتأتي هذه الاتصالات في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على أمن الملاحة والطاقة في منطقة الخليج العربي، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية متواصلة لاحتواء التصعيد، والتوصل إلى اتفاق يستعيد الاستقرار في المنطقة.

آلاف الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعدما أتمّوا مناسك الحج
الأمم المتحدة: 21 مليون شخص في السودان يعانون انعدام الأمن الغذائي
عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين
البديوي: دول الخليج تفعل ممرات لوجستية بديلة لضمان تدفق الإمدادات
الرئيس الأمريكي يبحث مع أمير قطر التطورات المتسارعة في المنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك