فرنسا تشهد أطول سلسلة أيام ممطرة منذ أكثر من ستين عاماً

باريس-سانا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الأربعاء، عن تسجيل أطول سلسلة من الأيام الممطرة في البلاد منذ بدء القياسات عام 1959، بعد 35 يوماً من الأمطار الغزيرة المتتالية.

ونقل موقع يورو نيوز عن هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قولها: إن فرنسا قد شهدت مطلع العام الجاري موجة برد غير مسبوقة وعواصف ثلجية نادرة ضربت العاصمة باريس ومناطق واسعة من شمال البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن الفترة الممتدة من ال14 من كانون الثاني إلى ال17 من شباط شهدت هطول أمطار غزيرة، تسببت في فيضانات واسعة في عدة مناطق، مع توقعات باستمرار الأمطار.

وأشارت إلى أن الجبال الفرنسية (الألب والبيرينيه) شهدت أيضاً أفضل موسم ثلوج منذ سنوات، حيث وصل سمك الثلوج إلى متر واحد خلال 48 ساعة فقط في بعض المناطق.

يشار إلى أن فرنسا كغيرها من الدول الأوروبية الأخرى تشهد طقساً قاسياً وفيضانات شديدة، حيث تسببت الثلوج في شلل بحركة المطارات والنقل العام، خلال هذا الموسم المطري.