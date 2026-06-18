هيغسيث: واشنطن ستستأنف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق

بروكسل-سانا

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الأربعاء: إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران في حال عدم التزامها بتعهداتها، بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين.

ونقلت وكالة رويترز عن هيغسيث قوله في تصريحات للصحفيين في بروكسل عقب اجتماعه مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو): إن واشنطن ستكون “على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية، إذا لم تلتزم إيران بما وعدت به ضمن الإطار الزمني المحدد لهذه المحادثات”.

وأضاف: “إذا لم تمتثل إيران، فنحن قادرون تماماً على إعادة فرض حصار محكم”.

وأكد أن هذا الموقف يأتي في إطار متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، والتأكد من التزام جميع الأطراف بما تم التوصل إليه.

وخلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم من أن بلاده قد تستأنف القصف في حال عدم التوصل إلى نتائج مرضية في ‏المرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران.