اليابان تخمد حريق غابات واسعاً بعد 11 يوماً من المكافحة

طوكيو-سانا

أعلنت السلطات اليابانية إخماد حريق غابات واسع في شمال البلاد، وصف بأنه الأكبر منذ عقود، بعد عمليات إطفاء استمرت 11 يوماً، بمشاركة مئات من رجال الإطفاء وأكثر من ألف عنصر من القوات العسكرية.

ونقلت فرانس برس اليوم الأحد عن إدارة الحرائق والكوارث، أن النيران التهمت نحو 1600 هكتار في منطقة إيواتي الجبلية، ما أدى إلى تضرر ثمانية مبان على الأقل، وإصابة شخصين بجروح طفيفة، فضلاً عن إجلاء آلاف السكان.

وأكد رئيس بلدية أوتسوتشي، كوزو هيرانو، أن الحريق بات تحت السيطرة بعد جهود الإطفاء الجوية والبرية، إلى جانب هطول أمطار غزيرة، مشيراً إلى استمرار حالة التأهب، تحسباً لوجود بؤر مشتعلة.

ويعد الحريق، وفق إعلام محلي، ثاني أكبر حريق غابات في اليابان منذ أكثر من 30 عاماً، في ظل تزايد مخاطر الحرائق المرتبطة بالظروف المناخية.

وتشهد اليابان في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حرائق الغابات، مع ازدياد فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يعزوه خبراء إلى تداعيات التغير المناخي، وكانت منطقة إيواتي قد شهدت العام الماضي حريقاً أكبر امتد على نحو 2600 هكتار، فيما تعود أكبر الحرائق المسجلة إلى عام 1975 في جزيرة هوكايدو.