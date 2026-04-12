إصابة 7 فلسطينيين واعتقال آخرين خلال حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اقتحامات عدة تخللها إطلاق نار، استهدفت مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة سبعة فلسطينيين بينهم طفل، واعتقال آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء وبلدات في الخليل، ومدينة نابلس، وأحياء في البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومخيم الدهيشة وجب الذيب في بيت لحم، ومخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وقرية مردا شمال سلفيت، وقرية بيت قاد شرق جنين، وبلدة عتيل شمال طولكرم، وأسفرت حملة المداهمات عن اعتقال 17 فلسطينياً بينهم امرأة.

ورافق عملية الاقتحام إطلاق نار أدى إلى وقوع سبع إصابات، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوب شابين بعد مطاردتهما بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب الخليل، ما أسفر عن إصابتهما بجروح، في حين أصيب طفل (14 عاماً) بالرصاص الحي بالفخذ، وشاب بشظايا رصاص حي في الرأس والقدم خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر منذ الصباح مدينة نابلس، كما أطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالاختناق.

وأصيب شاب فلسطيني واعتقل خمسة آخرون في وقت سابق أمس، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.