الصحة اللبنانية: 1497 قتيلاً و4639 جريحاً حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية منذ آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ آذار إلى 1497 قتيلاً، و4639 جريحاً.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية حول تطورات الهجمات الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 130 طفلاً، بينما ارتفع عدد الجرحى منهم إلى 457 طفلاً، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأعلنت الوزارة أن “العدو الإسرائيلي استهدف الفرق الإسعافية في صديقين قضاء صور، خلال عملها الإنقاذي، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة أربعة، إضافة إلى تضرر سيارة إسعاف”.

وأكدت الوزارة أن الاعتداء برسم المجتمع الدولي والهيئات الإغاثية الإنسانية، في تأكيد إضافي على إصرار العدو الإسرائيلي على خرق القوانين والأعراف من دون أي حساب.

وقتل مسعفان الليلة الماضية جراء اعتداء إسرائيلي على بلدة حاريص جنوب لبنان.