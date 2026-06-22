مقتل 21 مزارعاً في هجوم مسلح بولاية بلاتو وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

قُتل 21 مزارعاً على الأقل، وأُصيب عدد آخر بجروح، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية في ولاية بلاتو وسط نيجيريا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس المجلس المحلي في منطقة بوكوس أمالو صامويل أمالو قوله اليوم الإثنين: “قتل 21 شخصاً في هجوم نفذه مسلحون الليلة الماضية على قرية كاول التابعة لمنطقة بوكوس”، من دون أن يحدد هوية المهاجمين أو الدوافع وراء الهجوم.

وتشهد منطقة بوكوس، التي تُعد من أهم مناطق إنتاج البطاطا في نيجيريا، أعمال عنف متكررة منذ أكثر من عقدين، ترتبط بالنزاعات على الأراضي والموارد الطبيعية، وسط تفاقم التوترات السياسية وانتشار أنشطة التعدين غير القانونية.

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من مقتل 11 مزارعاً في هجومين منفصلين بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، نُسبا إلى عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي، في مؤشر إلى استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.