زيلينسكي يبحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

كييف-سانا

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، سبل دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة “إكس”: “نحن بحاجة إلى علاقات قوية بين بلدينا، وكل منا مهتم بذلك، ومن المهم سماع أن سلوفاكيا تدعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وأنها مستعدة لمشاركة خبرتها في مسار الانضمام”.

كما لفت الرئيس الأوكراني إلى أن الجانبين بحثا إمكانية عقد لقاء مباشر في المستقبل القريب، في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد أعلن في شباط الماضي أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات العضوية مع أوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”، دون أن يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإتمام هذه العملية.

