وزارة التربية تعلن استقطاب مدرسين لتدريس اللغة الكردية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر مديرية التنمية الإدارية، اليوم الإثنين عن رغبتها باستقطاب مدرسين لتدريس مادة اللغة الكردية من داخل الملاك أو خارجه، ممن تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، وذلك وفق الحاجة الفعلية.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على التلغرام أن التقديم يشمل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ممن يتقنون اللغة الكردية عند الضرورة ووفق الحاجة، إضافة إلى الحاصلين على إجازة جامعية أو شهادة معهد إعداد المدرسين ممن يتقنون اللغة الكردية.
اختبارات كتابية وشفهية
وبيّنت الوزارة أن التحقق من إتقان اللغة الكردية يتم من خلال اجتياز اختبارات كتابية وشفهية وفق معايير موضوعية وموحدة، على أن يتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط لإجراء الاختبارات اللازمة.
ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق الوثائق اللازمة عبر الاستبيان الإلكتروني المخصص لذلك:
https://ee.kobotoolbox.org/x/SuGABVce
يذكر أن وزارة التربية والتعليم وفق التعليمات التنفيذية الخاصة بها لتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، الصادرة في الـ 26 من كانون الثاني الماضي كلفت مديرية التعليم ومديرية الإشراف التربوي بتأمين الكوادر اللازمة لتدريس اللغة الكردية من داخل الملاك أو خارجه، وفق شروط محددة.