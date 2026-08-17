وزارة التربية تعلن استقطاب مدرسين لتدريس اللغة الكردية

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر مديرية التنمية الإدارية، اليوم الإثنين عن رغبتها باستقطاب مدرسين لتدريس مادة اللغة ‏الكردية من داخل الملاك أو خارجه، ممن تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، وذلك وفق الحاجة الفعلية.‏

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على التلغرام أن التقديم يشمل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ممن يتقنون اللغة ‏الكردية عند الضرورة ووفق الحاجة، إضافة إلى الحاصلين على إجازة جامعية أو شهادة معهد إعداد المدرسين ممن يتقنون اللغة ‏الكردية.‏

اختبارات كتابية وشفهية

وبيّنت الوزارة أن التحقق من إتقان اللغة الكردية يتم من خلال اجتياز اختبارات كتابية وشفهية وفق معايير موضوعية وموحدة، ‏على أن يتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط لإجراء الاختبارات اللازمة.‏

ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى تعبئة البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق الوثائق اللازمة عبر الاستبيان الإلكتروني المخصص ‏لذلك:‏

https://ee.kobotoolbox.org/x/SuGABVce

يذكر أن وزارة التربية والتعليم وفق التعليمات التنفيذية الخاصة بها لتطبيق أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، الصادرة في الـ ‌‏26 من كانون الثاني الماضي كلفت مديرية التعليم ومديرية الإشراف التربوي بتأمين الكوادر اللازمة لتدريس اللغة الكردية من ‏داخل الملاك أو خارجه، وفق شروط محددة.‏