قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي طمون في طوباس وأبوديس في القدس واعتقلت فلسطينيين اثنين، كما اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها.

إلى ذلك، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لليوم الـ40 على التوالي، بذريعة “حالة الطوارئ”، والأوضاع الأمنية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية_الإيرانية في الـ28 شباط الماضي.

وكان أصيب فلسطينيان ومتضامنة أجنبية، فيما اعتقل 19 آخرون أمس الثلاثاء، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.