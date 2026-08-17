الاحتلال ينفّذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تزامناً مع استمرار سياسة التضييق على الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خمسة فلسطينيين من بلدة المغير، شمال شرق رام الله، و11 من بلدتي بيت امرين وكفر قليل، في محافظة نابلس، واثنين من محافظة الخليل.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة قباطية، جنوب جنين، وسط انتشار عسكري في عدد من أحيائها، حيث داهمت وفتشت منازل الفلسطينيين، واعتقلت عدداً من الشبان، كما اقتحم جنود الاحتلال بلدتي الشواورة وزعترة، شرق بيت لحم.

وفي إطار سياسات التضييق على الفلسطينيين بغية تهجيرهم وإفراغ الضفة من أهلها، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل قريتي عابود والنبي صالح، شمال مدينة رام الله وأوقفت عدداً من المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الضفة الغربية أكثر من 916 حاجزاً وبوابة، بينها 243 بوابة نصبت بعد 7 تشرين الأول 2023.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً من طابقين في قرية قلنديا، شمال غرب القدس المحتلة، ووفقاً لتقرير الهيئة نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز الماضي 80 عملية هدم طالت 165 منشأة، بينها 80 منزلاً مأهولاً، و8 منازل غير مأهولة، و63 منشأة زراعية، فيما أخطرت خلال الفترة ذاتها بهدم 34 منشأة فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس 19 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات ‏واقتحامات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد ‏اعتداءات المستوطنين.‏