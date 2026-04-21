المكسيك: مقتل كندية وإصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في موقع أثري

لقيت امرأة كندية مصرعها وأصيب أربعة أشخاص آخرين جراء هجوم مسلح استهدف اليوم موقع “تيوتيهواكان” الأثري في المكسيك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الأمن في ولاية مكسيكو، كريستوبال كاستانييدا، قوله في تصريح: “إن مسلحاً أقدم على إطلاق النار بشكل عشوائي وسط الموقع السياحي الشهير، ما أدى إلى مقتل السائحة الكندية وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، قبل أن يطلق النار على نفسه”، مشيراً إلى أن الجرحى هم كولومبيان وروسية وكندية.

من جهتها، أعربت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم في بيان لها على منصة إكس، عن تضامنها الكامل مع المتضررين وعائلاتهم.

يُذكر أن موقع “تيوتيهواكان” الذي يضم “هرم القمر” الشهير يعد من أبرز الوجهات السياحية والأثرية في المكسيك، ويشهد إقبالاً كبيراً من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد الجريمة في المكسيك مؤخراً تصعيداً حاداً غير مسبوق، تمثل في اندلاع “حرب عصابات” واسعة النطاق عقب مقتل أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد في شباط 2026.