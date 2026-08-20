الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوبا

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على كوبا، شملت 9 كيانات، بينها وزارة البناء والمعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب “ايكاب” و3 أفراد.



وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نشر على منصة “إكس”: إن المعهد الكوبي يرعى “شبكة تخريبية واسعة في الولايات المتحدة، تهدف إلى تحديد العناصر التخريبية واستقطابها، تحت غطاء التبادل التعليمي أو الثقافي”.



واعتبر روبيو أن العقوبات الصادرة اليوم تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تتسامح مع ما وصفها بجهود الحكومة الكوبية في الأنشطة المناهضة للولايات المتحدة.



وكانت الولايات المتحدة فرضت في 7 آب الجاري عقوبات على وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال ألفارو لوبيز مييرا، وسبعة قادة عسكريين وخمسة كيانات مملوكة للدولة.