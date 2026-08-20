واشنطن توافق على صفقة بيع طائرات تزويد بالوقود لقطر بقيمة 4.5 مليارات دولار

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، الموافقة على صفقة محتملة لبيع طائرات تزويد بالوقود بقيمة 4,5 مليارات دولار إلى دولة قطر.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة فرانس برس أن الصفقة تتضمن بيع قطر ما يصل إلى أربع طائرات من طراز “كاي سي-46 إيه” مزودة أجهزة استشعار للتحذير من الصواريخ، مشيرة إلى أن الصفقة التي أُحيلت إلى الكونغرس للموافقة عليها، ستسهم في دعم الأمن القومي الأمريكي من خلال المساعدة في تعزيز أمن شريك إقليمي استراتيجي.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة ستدعم قدرة قطر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية، وقابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وقوات الحلفاء.

وتعد دولة قطر من الوسطاء بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في نهاية شباط الماضي، وتستضيف قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.