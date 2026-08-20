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وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأوكراني إطلاق مركز زراعي أوكراني في سوريا

IMG 20260820 214617 134 وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأوكراني إطلاق مركز زراعي أوكراني في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني تاراس فيسوتسكي، عبر تقنية الاتصال ‏المرئي، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين سوريا وأوكرانيا، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

IMG 20260820 214617 239 وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأوكراني إطلاق مركز زراعي أوكراني في سوريا

وذكرت وزارة الزراعة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا إطلاق المركز الزراعي الأوكراني ‌‏(‏Ukrainian AgroHub‏) في سوريا، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات الزراعية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء التنسيق لتنظيم زيارة وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة الأوكرانية إلى سوريا، لبحث مجالات التعاون ‏المشترك، إضافة إلى إمكانية زيارة خبراء من الأكاديمية الوطنية للعلوم الزراعية في أوكرانيا، بهدف تقديم التدريب والخبرات ‏الفنية وتقييم واقع القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني.

IMG 20260820 214617 014 وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأوكراني إطلاق مركز زراعي أوكراني في سوريا

كما بحث الجانبان إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، بما يؤسس لإطار مؤسسي للتعاون وتبادل الخبرات ‏وتطوير الشراكة الزراعية بين سوريا وأوكرانيا.

وتشهد العلاقات السورية-الأوكرانية تطوراً متسارعاً منذ استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أيلول الماضي، مع توجه ‏مشترك نحو توسيع التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والتجارة والطاقة والبنية التحتية والتنمية.

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