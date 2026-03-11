هجمات مجهولة تستهدف ناقلتي نفط داخل المياه الإقليمية العراقية وإجلاء الطواقم

بغداد-سانا

أعلن المدير ‌العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي اليوم الأربعاء، أن ناقلتي نفط ⁠أجنبيتين تحملان وقوداً عراقياً تعرضتا لهجمات مجهولة المصدر داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى ‌اشتعال ⁠النيران فيهما.

و نقلت وكالة رويترز عن الفرطوسي قوله: إن” العراق أجلى جميع أفراد الطاقم ⁠البالغ عددهم 25 من السفينتين، وإن ⁠النيران لا تزال مشتعلة ⁠فيهما”.

وكانت تقارير ملاحية أشارت اليوم إلى إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز؛ ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإخلاء الطاقم.

وتشهد المنطقة توتراً على خلفية الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول عربية وإقليمية في المنطقة.

