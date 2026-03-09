وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات إيرانية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الإثنين عن اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات إيرانية دخلت أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المُتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله في بيان: تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأحد اعتراض وتدمير 16 طائرة مسيّرة إيرانية دخلت أجواء المملكة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضربات العسكرية المتبادلة منذ الـ 28 من شباط الماضي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى جانب اعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات استهدفت دول عربية وإقليمية أخرى.

