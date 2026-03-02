الجيش الأمريكي يعلن سقوط ثلاث من طائراته بنيران صديقة فوق الكويت

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الإثنين سقوط ثلاث من طائراتها المقاتلة بنيران صديقة، خلال تحليقها فوق الكويت.

وقالت القيادة في بيان: “خلال معركة جوية حامية تضمنت هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية عن طريق الخطأ طائرات القوات الجوية الأمريكية من طراز إف-15 إي سترايك إيجل”.

وأوضحت أن جميع أفراد الطاقم الستة تمكنوا من القفز بالمظلات بسلام وحالتهم مستقرة، لافتة إلى أن الكويت أقرت بهذا الحادث.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.

وتتعرض دول عربية عدة بينها الكويت، منذ ثلاثة أيام لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأسفرت هذه الاعتداءات عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار مادية.