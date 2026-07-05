بلاغ عن تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل الحديدة في اليمن

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كي إم تي أو”، أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد نحو 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، عقب تعرض سفينة شحن لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها في بيان اليوم الأحد: إن سفينة الشحن أطلقت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم أثناء إبحارها في المنطقة، مشيرةً إلى أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وأضافت الهيئة: إنها أصدرت إرشادات للسفن المارة في المنطقة تدعوها إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة، في وقت تتواصل فيه متابعة الوضع الأمني في الممرات البحرية المحيطة بسواحل اليمن.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت في 11 حزيران الماضي أن حريقاً اندلع في غرفة محركات ناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان يوم الخميس الماضي، من دون الكشف عن سببه.