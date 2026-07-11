إصابات واعتقالات وتخريب ممتلكات خلال اعتداءات للاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، اليوم السبت، تصعيداً جديداً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، أسفر عن إصابات بين المواطنين وأضرار في ممتلكاتهم.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال والمستوطنين هاجموا منزلاً في قرية المغير شرق رام الله، ما أدى إلى إصابة شخص بالرصاص الحي، وإصابة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافةً إلى إصابة طفل بقنبلة صوتية في الرأس، مضيفةً: إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً خلال الهجوم.

كما أطلق مستوطنون في وقت سابق اليوم، مواشيهم في أراضي المواطنين جنوب القرية، ما تسبب بأضرار في المزروعات والأشجار.

وفي نابلس، أقدم مستوطنون على تدمير مزرعة ومحتوياتها في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب المدينة.

وقال مسؤول لجنة الدفاع عن أراضي المسعودية ذياب حجي: إن المستوطنين هاجموا مزرعة، ودمروا محتوياتها، بما فيها الغرفة الزراعية.

وفي جنين، هاجم مستوطنون خربة مسعود، وأطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمزروعات والأشجار.

وكان عدد من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، قد أُصيبوا واعتُقل آخرون أمس الجمعة، جراء اعتداءات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.