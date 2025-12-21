رئيس الإمارات وإيلون ماسك يبحثان تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خلال لقائهما في أبوظبي اليوم، المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف الفرص والحلول التي توفرها هذه التقنيات في تحسين جودة حياة الشعوب ودعم مسيرة التنمية والتقدم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية الشراكات العالمية في هذا القطاع الحيوي، لما لها من دور في تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة، بما يعزز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي بنجاح ومواجهة تحديات المستقبل.

ويأتي اللقاء في سياق اهتمام الإمارات المتزايد بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث وقعت مطلع الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التنافسية الصناعية والمرونة الاقتصادية بين البلدين، ويعزز مكانة الإمارات عالمياً في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعد ماسك من أبرز الشخصيات في عالم التكنولوجيا والابتكار، إذ يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية “تسلا”، ومؤسس ومدير شركة الفضاء “سبيس إكس”، إضافة إلى إشرافه على شركات أخرى مثل “نيورالينك” المتخصصة في واجهات الدماغ–الحاسوب، و”ذا بورينغ كومباني” المعنية بحلول النقل والبنية التحتية، كما يمتلك منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، ويُعرف بكونه أحد أغنى رجال العالم وأكثرهم تأثيراً في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والفضاء.