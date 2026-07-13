دراسة بريطانية: موجات الحر في إنكلترا وويلز تسببت بوفاة أكثر من 2700 شخص

لندن-سانا

أفادت دراسة بريطانية أجراها باحثون من كلية إمبريال لندن وهيئة الأرصاد الجوية البريطانية وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بأن موجة الحر التي شهدتها إنكلترا وويلز خلال شهري أيار وحزيران الماضيين تسببت بوفاة أكثر من 2700 شخص.

واستندت الدراسة إلى تحليل تأثير موجات الحر القياسية التي شهدتها إنكلترا وويلز خلال شهري أيار وحزيران على معدلات الوفيات، حيث تم ربط وفاة 550 شخصاً في أيار بارتفاع درجات الحرارة الشديد، بعد أن بلغت 35.1 درجة مئوية مسجّلة مستوى قياسياً مقارنة بشهر أيار في السنوات السابقة.

كما أظهرت البيانات أن موجات الحر اللاحقة أسهمت في ارتفاع إضافي في عدد الوفيات خلال حزيران، في حين قدرت الدراسة أن “موجة الحر التي شهدها النصف الثاني من حزيران تسببت بوفاة نحو 2200 شخص”.

وخلال موجة الحر التي ضربت البلاد الشهر الماضي، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيراً أحمر ثلاث مرات متتالية على الأقل، محذرة من الآثار الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وكان شهر حزيران 2026 سُجل بوصفه أكثر أشهر حزيران حرارة في تاريخ السجلات المناخية في إنكلترا حيث تجاوزت درجات الحرارة 36 درجة مئوية في بعض المناطق.

وتحوّلت موجات الحر القياسية في أوروبا إلى أزمة صحية واقتصادية متصاعدة، إذ تجاوزت درجات الحرارة 44 درجة مئوية في عدد من الدول الأوروبية، وفق أحدث البيانات الموثقة من منظمة الصحة العالمية، ما أسفر عن وفاة نحو 20 ألف شخص منذ حزيران الماضي.

ويمكن للحرارة الشديدة أن تودي بحياة الأشخاص عبر التسبب في ضربة حر أو تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، فيما يُعد كبار السن من أكثر الفئات عرضةً للخطر نظراً لضعف قدرتهم على تحمل الإجهاد الحراري.