وزيرا الخارجية السعودي والفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

photo 2026 04 30 14 55 42 وزيرا الخارجية السعودي والفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
واس

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ابن فرحان استقبل نظيره الفرنسي في الرياض، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

وشهدت المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما رافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدة دول عربية وإقليمية.

فرنسا تتحرك لتعزيز الاستقلالية الطاقية الأوروبية مع ارتفاع أسعار الطاقة
الصين وباكستان تعلنان 5 مقترحات لوقف الحرب واستعادة السلام والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط
السيسي يبحث مع قادة قطر والإمارات الاعتداءات الإيرانية وجهود خفض التوتر
الكرملين: موسكو منفتحة على تحسين العلاقات مع واشنطن
دبلوماسي أوروبي: محادثاتنا مع سوريا شملت فرص التعاون المستقبلي 
