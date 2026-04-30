وزيرا الخارجية السعودي والفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ابن فرحان استقبل نظيره الفرنسي في الرياض، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

وشهدت المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما رافقها من اعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدة دول عربية وإقليمية.