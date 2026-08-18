اليمن ورابطة العالم الإسلامي تدينان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري

عواصم-سانا‏

تتواصل الإدانات العربية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ‏مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب.‏

‏ ‏

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الغارات الإسرائيلية ‏على المطار، مؤكدة أنها انتهاك لسيادة سوريا وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

‏ ‏

وحذرت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس، من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، وما تمثله من ‏تهديد لأمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لهذه ‏الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.‏

‏ ‏

وأكدت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة ‏أراضيها واستقرارها.‏

‏ ‏

من جهتها، أدانَت رابطة العالم الإسلامي بشدة، الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور ‏العسكري، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً لكلِّ القوانين والأعراف الدولية.‏

‏ ‏

وفي بيانٍ مماثل للأمانة العامة على منصة “إكس”، ندد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء ‏المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا العدوان على سيادة سوريا ومُقدَّراتها، مجدداً ‏التأكيد على التضامن الكامل مع سوريا تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.‏

‏ ‏

وأدانت سوريا في وقت سابق اليوم بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار ‏أبو ‏الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.