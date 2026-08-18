اليمن ورابطة العالم الإسلامي تدينان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري

عواصم-سانا
تتواصل الإدانات العربية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب.
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الغارات الإسرائيلية على المطار، مؤكدة أنها انتهاك لسيادة سوريا وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحذرت الوزارة في بيان نشرته على منصة إكس، من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
وأكدت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.
من جهتها، أدانَت رابطة العالم الإسلامي بشدة، الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً لكلِّ القوانين والأعراف الدولية.
وفي بيانٍ مماثل للأمانة العامة على منصة “إكس”، ندد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى، بهذا العدوان على سيادة سوريا ومُقدَّراتها، مجدداً التأكيد على التضامن الكامل مع سوريا تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.
وأدانت سوريا في وقت سابق اليوم بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.