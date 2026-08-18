الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتفقد العمليات التشغيلية في مرفأ طرطوس

طرطوس-سانا

تفقد معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون المنافذ، تميم صواغي، سير العمليات التشغيلية في مرفأ طرطوس، خلال زيارة ميدانية أجراها برفقة عدد من مديري المديريات المركزية في الهيئة.

تفقد إمكانات الآليات والمعدات الحديثة

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوفد تابع خلال جولته حركة العمل في عدد من المرافق الحيوية، ولا سيما دائرة المخابر والجودة ومنطقة العمليات، واطّلع على الجاهزية الفنية للتجهيزات والمعدات، وآليات تنفيذ المهام والإجراءات اليومية.

وأوضحت الهيئة، أن الوفد تفقد الآليات والمعدات الحديثة التي وصلت مؤخراً إلى المرفأ، واطّلع على إمكاناتها التشغيلية ودورها في رفع معدلات المناولة، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمرفأ، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للسفن والبضائع.

بحث الاحتياجات اللازمة لتطوير الأداء

وتركزت الجولة على تقييم مستوى التنسيق بين الجهات العاملة داخل المرفأ، وبحث الاحتياجات اللازمة لتطوير الأداء وتسريع الإجراءات، بما يضمن انسيابية حركة السفن والبضائع، ويرفع كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجستية.

وأكد صواغي ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، والتعامل المباشر مع الصعوبات التي تواجه الكوادر، والعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والتشغيلية، بما يحافظ على استمرارية العمل، ويعزز الجاهزية في مختلف أقسام المرفأ.

وتندرج الزيارة ضمن برنامج الهيئة لمتابعة أداء الجهات التابعة لها، والوقوف على متطلبات تطويرها، بما يعزز مكانة مرفأ طرطوس ودوره المحوري في دعم حركة التجارة والنقل البحري.

وكان مرفأ طرطوس استقبل في الـ 11 من الشهر الجاري رافعتين متنقلتين حديثتين لصالح شركة موانئ دبي العالمية، كما استقبل الشهر الماضي رافعة حديثة وذلك في إطار تطوير البنية التشغيلية للمرفأ وتعزيز قدراته.