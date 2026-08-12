الكويت تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف منشأة حيوية في البلاد

الكويت-سانا

أحبطت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء مخططاً إرهابياً كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، واعتقلت شخصاً من تنظيم “داعش”، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” أن تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيّرة، وقيامه بتصنيع طائرة مسيّرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف إحدى المنشآت الحيوية.

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

وأكدت الوزارة استمرار أجهزتها الأمنية في رصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقراره.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون بالمساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل بكل حزم مع أي أنشطة مشبوهة وفقاً لأحكام القانون.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في أيار الماضي، أنه تم القبض على مجموعة من المتسللين بعد محاولتهم دخول البلاد بحراً، لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف الكويت، واعترفوا ‏خلال التحقيقات بالانتماء إلى الحرس الثوري الإيراني.‏