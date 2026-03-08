الشرطة النرويجية: انفجار قرب السفارة الأمريكية في أوسلو دون تسجيل إصابات

أوسلو-سانا

أعلنت الشرطة النرويجية أن العاصمة أوسلو شهدت فجر اليوم الأحد انفجاراً قوياً وقع في محيط السفارة الأمريكية، دون تسجيل إصابات بشرية.

ونقلت رويترز عن شرطة أوسلو قولها في بيان: “إنه لم يتضح بعد السبب الدقيق وراء الانفجار، أو هوية الجهات المتورطة فيه”، مشيرة إلى أن السلطات المختصة بدأت تحقيقاتها فوراً، بالتنسيق مع أمن السفارة للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة “فيردنز غانغ” النرويجية عن شهود عيان تأكيدهم، رؤية أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المحيطة بمجمع السفارة عقب دوي الانفجار، وسط استنفار أمني مكثف في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه السفارات والقواعد الأمريكية حول العالم حالة تأهب قصوى، تزامناً مع تصاعد التوترات والأعمال العسكرية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.