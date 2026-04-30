الخارجية التركية: العدوان الإسرائيلي على “أسطول الصمود” قرصنة

أنقرة-سانا

أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية أثناء توجهه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية لأهله قرصنة فاضحة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: “إن إسرائيل من خلال اعتدائها على الأسطول الذي يسعى إلى لفت الانتباه إلى الكارثة الإنسانية التي يعانيها المظلومون في غزة، تستهدف القيم الإنسانية والقانون الدولي”، مضيفةً: إن “العدوان من جانب إسرائيل ينتهك في الوقت نفسه مبدأ حرية الملاحة بالمياه الدولية”، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد إزاء هذا العمل الخارج عن القانون.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم اتخاذ جميع المبادرات اللازمة بالتنسيق مع الدول المعنية بشأن أوضاع المواطنين الأتراك وسائر الموجودين على متن الأسطول.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن أسطول الصمود العالمي احتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي 21 سفينة من الأسطول الذي انطلق يوم الأحد الماضي من جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك بعد الاعتداء عليها على بعد عدة أميال من المياه الإقليمية اليونانية.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ “أسطول الصمود العالمي”، بعد تجربة في أيلول الماضي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في تشرين الأول من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في الـ 7 من تشرين الأول من عام 2023 ، التي أدت إلى تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية في القطاع، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له قبل أشهر ما زال القطاع يعاني من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال المساعدات.