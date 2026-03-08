الكويت تعترض طائرات مسيرة في أجوائها

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة إيرانية في مناطق متفرقة شمال وجنوب البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، في بيان:” إن القوات المسلحة تصدت فجر اليوم لموجة من الطائرات المسيرة التي اخترقت الأجواء الكويتية”، موضحاً أن الهجوم استهدف بشكل مباشر خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط نتيجة تساقط الشظايا، دون تسجيل إصابات بشرية حتى لحظة صدور البيان.

وأكد العطوان أن الدفاعات الجوية لا تزال في حالة استنفار للتعامل مع أي خروقات إضافية، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في عدة مناطق ناتجة عن تفعيل منصات الاعتراض الصاروخي ضد أهداف شملت طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وجوالة.

كما دعا المتحدث باسم الوزارة في ختام بيانه السكان، إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، مخلفة قتلى وإصابات وأضراراً مادية كبيرة.