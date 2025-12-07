ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن سلاسل الغذاء

واشنطن-سانا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء فرق عمل خاصة داخل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية للتحقيق في سلوكيات احتكارية داخل سلاسل الإمداد الغذائي، ولا سيما تلك التي تمارسها شركات خاضعة لسيطرة أجنبية.

ونشر موقع البيت الأبيض الإلكتروني نص قرار ترامب، الذي أكد فيه أن توفير إمدادات غذائية آمنة وبأسعار معقولة يمثل أولوية وطنية، محذراً من أن السلوك المناهض للمنافسة يهدد استقرار السوق ويزيد من أعباء المعيشة على المواطنين الأمريكيين.

وبموجب القرار، ستتولى فرق العمل الجديدة التحقيق في الصناعات الغذائية، وتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات غير تنافسية أو تأثيرات أجنبية تؤدي إلى رفع الأسعار أو تهدد الأمن القومي، مع منحها صلاحيات واسعة تشمل الملاحقات القضائية واقتراح تنظيمات جديدة.

كما ينص القرار على تقديم إحاطات دورية إلى الكونغرس حول تقدم التحقيقات والتوصيات التشريعية، دون الكشف عن تفاصيل القضايا الجارية أو المعلومات غير المعلنة.

وكان ترامب أصدر الشهر الماضي أمراً مماثلاً، يتعلق بالتحقيق في صناعة تعبئة اللحوم.