الرئيس اللبناني: على إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال إلى المفاوضات

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الأربعاء أن على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، وأن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.

ووفقاً للموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية جاء ذلك خلال لقاء عون مع وفد من الهيئات الاقتصادية حيث شدد على أنه “إذا اعتقدت إسرائيل أنها من خلال الانتهاكات وتدمير القرى الحدودية بإمكانها الحصول على الأمن فهي مخطئة” مؤكداً أن “الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحمي الحدود هو عندما تكون الدولة اللبنانية بكامل قوتها موجودة في كامل الجنوب وحتى الحدود الدولية”.

وأضاف: “على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات”.

وتابع عون: “هناك صعوبات كثيرة تعترضنا لتحقيق ذلك، ونعمل قدر المستطاع للتخفيف من تبعات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ونقوم باتصالات مكثفة من أجل ذلك، فلا يجوز أن تستمر الاعتداءات على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “إننا بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات، والملف اللبناني بات اليوم على طاولة الرئيس الأمريكي وهذه فرصة لنا علينا الاستفادة منها للعبور ببلدنا إلى شاطئ الأمان والسلام”.

وأشار إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية دعمت خيارنا بالمفاوضات وهناك إجماع على مستوى الشعب اللبناني على ضرورة إنهاء الحرب”.

وكان الرئيس اللبناني أكد الإثنين الماضي أن الهدف من التفاوض هو إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار يُعدّ خطوة أولى ضرورية لأي مفاوضات لاحقة.