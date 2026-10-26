وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة

القاهرة-سانا



شارك وزير الطاقة محمد البشير اليوم الإثنين في أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالعاصمة المصرية القاهرة.



وتناقش الدورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وصون الحقوق المائية العربية، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بالمياه.



وكان البشير شارك يوم أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة من ‌‌‏”أسبوع القاهرة للمياه”، بمشاركة ‏وزراء ورؤساء وفود وممثلي منظمات إقليمية ودولية، ‌‏لمناقشة قضايا مرتبطة ‏بقطاعي المياه والطاقة.