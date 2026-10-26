الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة

DSC04134 1 وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة
وزير الطاقة محمد البشير يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه-القاهرة-سانا

 القاهرة-سانا
 
شارك وزير الطاقة محمد البشير اليوم الإثنين في أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه بالعاصمة المصرية القاهرة.
 
وتناقش الدورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وصون الحقوق المائية العربية، إضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية المعنية بالمياه.
 
وكان البشير شارك يوم أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة من ‌‌‏”أسبوع القاهرة للمياه”، بمشاركة ‏وزراء ورؤساء وفود وممثلي منظمات إقليمية ودولية، ‌‏لمناقشة قضايا مرتبطة ‏بقطاعي المياه والطاقة.

DSC04126 وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة
DSC04129 وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة
DSC04136 وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة
DSC04151 وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة
DSC04156 وزير الطاقة يشارك في أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة
فليتشر: نركز بالتعاون مع الحكومة السورية على إزالة الألغام لمساعدة العائدين
قطر تدين التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانا وتؤكد تضامنها مع ‏سوريا
وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين يلتقي أبناء الجالية السورية في بروكسل
الخارجية تبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي
الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك