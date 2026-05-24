مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون بجروح اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قضاء النبطية جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة قوله في بيان: “إن غارات متلاحقة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة عربصاليم في النبطية أدت الى مقتل شخصين أحدهما مسعف، وإصابة عشرة آخرين بينهم مسعفان”، مشيرة إلى أن غارة أخرى لطيران الاحتلال استهدفت مركز الدفاع المدني في مدينة النبطية، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

من جهتها، أدانت وزارة الصحة اللبنانية في بيان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة على القطاع الصحي والإسعافي في جنوب لبنان.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تُراكم الدلائل الشاهدة على تمسك الاحتلال الإسرائيلي بمنهجه الهمجي اللاإنساني واللاأخلاقي، الذي ينتهك حق الإنقاذ والعلاج الذي تكفله القوانين والشرائع الإنسانية والدولية، محاولة منه لإرساء منطق الغاب.

وقتل 16 شخصاً، وأصيب11 آخرون في وقت سابق اليوم، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي.