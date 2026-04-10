فيدان وكالاس يبحثان مستجدات الهدنة بين واشنطن وطهران وتداعياتها الدولية

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، مستجدات وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التداعيات الدولية المترتبة عليه.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الجانبين اليوم الجمعة، تناول آخر التطورات المرتبطة بالهدنة، وانعكاساتها على الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأوضحت المصادر، أن فيدان وكالاس ناقشا أيضاً التداعيات السياسية والأمنية لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا، فجر أول أمس الأربعاء، التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي.