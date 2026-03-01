إيران تعلن رسمياً مقتل خامنئي

طهران-سانا

‌‏أعلن التلفزيون الإيراني رسمياً مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي؛ جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران أمس السبت.

وأعلنت الحكومة الإيرانية في بيان اليوم الأحد، الحداد لمدة 40 يوماً وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وتعهد الحرس الثوري بالانتقام من قتلة خامنئي “بشكل ساحق وحاسم”، وقال إن عملية الاغتيال “لن توقف نهجه بل ستستمر بقوة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم مقتل خامنئي، وقال: إنه أحد “أكثر الشخصيات شراً في التاريخ وموته ليس عدلاً للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين، ولجميع ضحاياه وعصابته من المجرمين”.

وأشار ترامب إلى أن خامنئي لم يستطع الإفلات من تتبع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، معتبراً أن ما حصل هو الفرصة الأكبر للشعب الإيراني لاستعادة بلاده.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنت أمس السبت، سلسلة ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بينها العاصمة طهران، باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم الخامنئي وقائد الحرس الثوري ووزير الدفاع.

وردت إيران بضربات صاروخية على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل إسرائيلية وإصابة أكثر من 100 بجروح، كما استهدف القصف الإيراني منشآت عسكرية أمريكية ومواقع في عدد من دول الخليج العربي، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين في الإمارات وقطر.