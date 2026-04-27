تركيا تُكمل استعداداتها لإنشاء قاعدة علمية في القطب الجنوبي

أنقرة-سانا

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر اليوم الإثنين أن بلاده استكملت جميع التحضيرات اللازمة لإنشاء قاعدة علمية دائمة في القارة القطبية الجنوبية.

وأشار كاجر في تصريح لوكالة الأناضول خلال حضوره معرضاً للصور الفوتوغرافية افتتحته سفارة تشيلي في أنقرة، إلى أن تشيلي من أقوى الدول التي تتعاون معها تركيا في مجال الأبحاث القطبية، لافتاً إلى أنه بحكم الموقع الجغرافي، يتم أولاً إرسال الباحثين الأتراك إلى تشيلي في البعثات العلمية، ثم ينتقلون إلى القارة القطبية الجنوبية.

وشدد على أن الدراسات المتعلقة بالقطبين الجنوبي والشمالي تحمل قيمة إستراتيجية، وأن هذه المجالات تحظى بأهمية كبيرة أيضاً في إطار الدبلوماسية العلمية.

وأوضح أن تركيا أرسلت هذا العام بعثتها العلمية العاشرة إلى القطب الجنوبي، إضافة إلى خمس بعثات إلى القطب الشمالي، مضيفاً: إن الهدف الأساسي يتمثل في إنشاء قاعدة دائمة تضمن استدامة هذه الأنشطة البحثية.

كما لفت إلى أن حصول تركيا على صفة دولة استشارية ضمن معاهدة أنتاركتيكا يُعد خطوة مهمة في مسار الدبلوماسية العلمية.

يُذكر أن معاهدة أنتاركتيكا، التي وُقعت عام 1959 ودخلت حيز التنفيذ عام 1961 تنص على إدارة القارة القطبية الجنوبية كمنطقة سلام وأبحاث علمية فقط.