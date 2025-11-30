روبيو: محادثات فلوريدا تهدف لضمان بقاء أوكرانيا ذات سيادة

واشنطن-سانا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن محادثاته مع الوفد الأوكراني في ولاية فلوريدا، تهدف إلى “تحديد مسار” يضمن بقاء أوكرانيا دولة ذات سيادة، وذلك ضمن الجهود الأمريكية المكثفة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وفق خطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روبيو في مستهل الاجتماع مع الوفد الأوكراني، في فلوريدا اليوم، كما نقلت وكالة فرانس برس: إن المحادثات “لا تتمحور فقط حول اتفاقات سلام، وإنما تتعلق بتحديد مسار للمستقبل يضمن أن تبقى أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة ومزدهرة”.

واعتبر روبيو أن المسألة “ليست مجرد اتفاقات سلام، بل إنشاء مسار للمستقبل يجعل أوكرانيا دولة ذات سيادة، مستقلة ومزدهرة، ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق ذلك في خضم حرب كهذه، لكن مجرد إنهاء الحرب لن يحقق هذا الهدف”.

بدوره، قال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني ورئيس وفد بلاده لهذه المباحثات رستم عمروف: “نحن نناقش مستقبل أوكرانيا وأمنها، ومنع تكرار العدوان عليها وازدهارها، وكيفية إعادة إعمارها”، معرباً عن امتنان بلاده لجهود الولايات المتحدة وفريقها في مساعدة أوكرانيا.

وكان روبيو عبر الأسبوع الماضي، عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال فترة زمنية قصيرة، بعد محادثات مماثلة أجراها في جنيف مع وفد اوكراني، تم فيها إحراز تقدم جيد في المحادثات بشأن مقترح الرئيس ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

يشار إلى أن أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني السابق، الذي استقال أمس، يرأس الوفد الأوكراني في محادثات جنيف.