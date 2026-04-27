الإمارات تُدين بشدة الهجمات المسلحة في مالي

وام

أبو ظبي

أدانت دولة الإمارات اليوم الإثنين بأشد العبارات الهجمات التي نفذها مسلحون مرتبطون بتنظيم “القاعدة”، واستهدفت مناطق عدة في مالي، بما في ذلك العاصمة باماكو.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم، على أنّ الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها التام لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتشهد مالي تصعيداً أمنياً خطيراً بعد إعلان السلطات المحلية مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا إثر هجوم نفذه مسلحون مرتبطون بتنظيم “القاعدة” على منزله قرب العاصمة باماكو أمس الأحد.

