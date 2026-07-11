الصين تجلي مليوني شخص وتصدر “الإنذار الأحمر” لمواجهة إعصار بافي

بكين-سانا

أصدرت الصين أعلى مستوى إنذار للعواصف المطرية، اليوم السبت، بعد أن أجلت نحو مليوني شخص، بالتزامن مع وصول إعصار “بافي” إلى مناطق شرقي البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، أنه أصدر إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير المكون من أربع مستويات، محذراً من احتمال هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على مناطق عديدة في البلاد.

وأفاد المركز بأن الإعصار بافي كان مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 144 كيلومتراً في الساعة، بما يعادل إعصاراً من الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون حينما وصل إلى البر الصيني، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص جرى إجلاؤهم في إقليم تشجيانغ، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص في إقليم فوجيان المجاور وفي بكين ونحو 34 ألفاً من شنغهاي.

ومن المتوقع أن يترافق وصول الإعصار إلى الأراضي الصينية مع هطول أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من البلاد تشمل مقاطعة تشجيانغ وشمالي مقاطعة فوجيان وشمال شرقي مقاطعة جيانغشي وجنوبي مقاطعة آنهوي، بالإضافة إلى أجزاء من بلدية بكين ومقاطعة خبي.

يذكر أن إعصار بافي أوقع 17 قتيلاً في الفلبين و113 مصاباً في تايوان، في حين لم تسجل اليابان أي وفيات لدى مروره على أراضيها.