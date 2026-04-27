الكونغو الديمقراطية تشكل وحدة خاصة لحماية مناجم المعادن الاستراتيجية

كينشاسا-سانا

أعلنت الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، أن وحدة خاصة مسلحة ستتولى ضمان أمن مواقع المناجم في هذا البلد الذي يملك مخزونات كبرى من المعادن الاستراتيجية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان للمفتشية العامة للمناجم الكونغولية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن مراقبة قطاع التعدين، قوله: إن “إنشاء حرس المناجم يهدف إلى ضمان أمن سلسلة استخراج المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وجاء في البيان: إن “البرنامج الذي تصل ميزانيته إلى 100 مليون دولار، يندرج في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت المفتشية العامة للمناجم: إن حرس المناجم سيتولى بصورة خاصة ضمان أمن مواقع المناجم، ومواكبة شحنات المعادن بصورة آمنة.

وذكرت الهيئة أنه من المقرر بحلول نهاية 2028 إنجاز الانتشار التدريجي لقوة تضم أكثر من 20 ألف حارس، تغطي مقاطعات المناجم الـ22 التي تشرف عليها المفتشية، مشيرةً إلى آلية تجنيد محلي تترافق مع برنامج تدريب مكثف لمدة ستة أشهر.

وتنتج الكونغو الديمقراطية نحو 70% من الكوبالت في العالم، وهو معدن أساسي للبطاريات الكهربائية والتكنولوجيا الدفاعية، كما تملك احتياطات كبرى من الكولتان والنحاس والليثيوم.