هيئة هندية تتهم مورّداً لشركة “آبل” بتلويث المياه الجوفية وتُهدد بإغلاق مصنعه

نيودلهي-سانا

وجّه مجلس مكافحة التلوث في ولاية تاميل نادو جنوب الهند اتهامات خطيرة لشركة تاتا إلكترونيكس، أحد أبرز موردي شركة “آبل” الأمريكية، بتلويث المياه الجوفية في الأراضي الزراعية المجاورة لمصنعها في مدينة هوسور، محذراً من فرض إغلاق قسري للمنشأة ما لم تقدم الشركة تفسيراً مُرضياً.

وذكرت وكالة رويترز، اليوم السبت، أن الشكاوى التي رفعها ملاك الأراضي الزراعية المحيطة بالمصنع على مدى أشهر، أسفرت عن إجراء 5 عمليات تفتيش بين كانون الأول 2025 وأيار 2026، وخلصت هذه العمليات إلى أن الشركة صرّفت مياه الصرف الصحي في بركة لتجميع مياه الأمطار داخل منشآتها، وأن البركة فاضت لتلوّث المياه الجوفية في الآبار المفتوحة الواقعة في الأراضي الزراعية المجاورة.

وأشارت الشكاوى إلى أن تاتا إلكترونيكس لم تتخذ أي إجراءات إصلاحية بناءً على التعليمات الصادرة عن المجلس في رسالة سابقة مؤرخة في كانون الأول 2025.

وفي المقابل، نفت تاتا إلكترونيكس هذه الاتهامات، مؤكدةً في بيان أنها كلّفت مختبراً معتمداً بإجراء تحليل مستقل خلص إلى التزامها التام بجميع المعايير التنظيمية، مشيرةً إلى أنها ردّت رسمياً على سلطات مكافحة التلوث دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وتحتل تاتا إلكترونيكس مكانة محورية في استراتيجية “آبل” الرامية إلى تنويع سلسلة إنتاج أجهزة آيفون خارج الصين، إذ تُعدّ ثاني أكبر مورد للشركة الأمريكية في جنوب آسيا بعد شركة فوكسكون التايوانية، ويتخصص مصنع هوسور الخاضع للتحقيق في تصنيع الألواح الخلفية ومكونات أخرى لأجهزة آيفون.