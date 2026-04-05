مقتل 22 شخصاً في أعمال عنف متفرقة في نيجيريا

أبوجا-سانا

قُتل 22 شخصاً، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وخُطف العشرات في أعمال عنف متفرقة شهدتها نيجيريا في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة فرنس برس عن الشرطة النيجيرية قولها في بيان اليوم الأحد: “إن مسلحين يُشتبه بأنهم عناصر في بوكو حرام أو تنظيم داعش في غرب إفريقيا هاجموا، أمس السبت، مقر قسم شرطة نغانزاي في محاولة للسيطرة على البلدة”، مشيراً إلى مقتل أربعة عناصر جراء تبادل إطلاق النار.

واستهدفت مجموعة أخرى من المسلحين نقطة أمنية عند مدخل مخيم للنازحين في داماساك قرب الحدود مع النيجر، وقالت الشرطة: إن المهاجمين قتلوا متطوعاً في الأمن، وأضرموا النيران في نحو 20 منزلاً.

وفي حادث آخر، قتل مسلّحون سبعة أشخاص، وخطفوا العشرات في هجمات استهدفت ست قرى نائية في ولاية زنفرة شمال غرب البلاد.

في حين أكدت الشرطة في بيان أن مسلّحين يشتبه بأنهم قطاع طرق نفّذوا عمليات خطف “واسعة النطاق” الخميس الماضي، من دون الكشف عن الأعداد.

وفي الأثناء قتل 11 شخصاً، وأُحرق أكثر من 50 منزلاً، “في ولاية نصراوة على يد مسلحين يُشتبه في أنهم نفّذوا هجوماً انتقامياً رداً على مقتل اثنين من أقاربهم”، حسب ما أفادت به الشرطة.

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت وتيرة الهجمات التي تشهدها مناطق واسعة غرب إفريقيا على يد مسلحين من بوكو حرام وتنظيم داعش، والتي تستهدف عناصر من الجيش والشرطة، وأهدافاً مدنية على حد سواء.