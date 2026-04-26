غوتيريش يدين الهجمات المسلحة على الثكنات العسكرية في مالي

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات المسلحة التي استهدفت ثكنات ومواقع للجيش المالي في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الأمين العام قوله أمس السبت: إن غوتيريش أعرب عن “قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن وقوع هجمات في عدة مواقع في أنحاء مالي”، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهديدات الأمنية المتفاقمة.

ودعا غوتيريش إلى استجابة دولية منسقة للتصدي لتنامي خطر الإرهاب في منطقة الساحل الافريقي، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين.

وأعلن الجيش المالي أمس السبت، التصدي لهجمات مسلحة استهدفت عدة ثكنات عسكرية ومواقع في البلاد.